Власти Перми ждут от арендаторов перечислений в бюджет на сумму 27 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации городского земельного департамента, 15 марта 2025 года завершается период внесения платежей для арендаторов земли, чьи договоры аренды заключены до июня 2016 года. Оплата требуется от компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ежеквартальные перечисления за аренду.

По информации департамента, ожидается поступление в бюджет Перми платежей на общую сумму 27,4 млн руб. по 1385 договорам аренды. Этот платёж станет первым в 2025 году для указанной категории землепользователей. Последующие платежи должны быть произведены в июне, сентябре и ноябре текущего года.

Произвести оплату можно любым способом, удобным для плательщика, включая портал «Госуслуги», «Личный кабинет землепользователя», платёжные терминалы и банковские системы. Наиболее оперативный способ — использование онлайн-платформ. Для осуществления платежа в этом случае необходим лишь мобильный телефон и доступ в Интернет.

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