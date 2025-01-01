Пермский «Молот» отправился на заключительный выезд Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В рамках регулярного чемпионата пермский ХК «Молот» отправился на заключительную выездную серию игр. С 12 по 18 марта запланированы встречи в Москве и Санкт-Петербурге с командами «Юнисон-Москва», «Звезда», «СКА-Нева» и «Динамо СПб».

Как сообщили в пресс-службе клуба, в поездку отправились 27 человек, включая вратарей Егора Горшкова и Егора Гуськова, защитников Артёма Науменко, Рауля Акмальдинова, Никиту Зимина, Андрея Малявина, Ивана Пирогова, Кирилла Басистого, Романа Романова, Дмитрия Зайцева, Дмитрия Юшкевича и Ярослава Лабуткина, а также нападающих Максима Кицына, Игоря Зенчикова, Дениса Голубева, Эмиля Галиаскарова, Павла Щербакова, Ильи Николаева, Руслана Галимзянова, Артёма Пугачёва, Владислава Картаева, Артёма Гареева, Даниила Лапина, Виктора Пластинина, Владимира Михасенка, Дмитрия Ябелова и Дмитрия Аржанова.

После 60 сыгранных матчей «Молот» занимает 10-ю позицию в турнирной таблице, имея в активе 76 очков (35 побед и 25 поражений).

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