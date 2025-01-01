В ближайшие две недели в Перми обновят несколько остановок
Их подключат к цифровым сервисам
Пермские власти в ближайшие две недели заменят остановочные комплексы на нескольких ключевых маршрутах общественного транспорта.
По данным департамента транспорта Перми, заменены будут конструкции на остановках «Улица Старцева» и «Улица Студенческая» (в направлении Цирка), «Улица Макаренко» и «Улица Куфонина» (в направлении центра).
В департаменте пояснили, что на замену одного павильона требуется несколько дней, а перед установкой проводится восстановление фундамента. После установки какое-то время займут подключение и настройка цифровых сервисов.
На остановочных пунктах «Улица Холмогорская» и «Почта» павильоны будут из резервного фонда (для замены изношенных конструкций). После их установки выполнят косметический ремонт и монтаж фриз-вывесок.
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