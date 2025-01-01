В Перми задерживаются авиарейсы в Москву и Калининград Аэропорт столицы закрыт из-за атаки украинских БПЛА Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из Перми не могут вылететь самолёты, следующие в Москву и Калининград. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Так, рейс СУ 1395 «Аэрофлота» в Шереметьево задерживается на 1,5 часа. Борт должен был вылететь в 8:30, пока расчётное время вылета указано — 10:30. Задерживается рейс этой же авиакомпании СУ 1200 из Москвы в Пермь. Время вылета — 12:30, расчётное на данный момент — 15:35.

Москва с утра 11 марта подверглась атаке украинских БПЛА. По информации Росавиации, аэропорты закрыты для обеспечения безопасности полётов, в том числе приём и выпуск воздушных судов закрыт в Шереметьево.

Кроме того, в Перми вынужденно приземлились самолёты из Читы, Омска и Красноярска, летевшие в Москву.

Также из аэропорта на семь часов задержан вылет в Калининград. Рейс EO 883 авиакомпании «Икар» перенесли с 7:30 до 15:25. «Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу аэропорта, чтобы выяснить причину задержки. На момент публикации новости комментарий не был получен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.