Названы причины гибели рабочего на предприятии «Пермчермет» в Перми Работодателя оштрафуют Поделиться Твитнуть

В Перми завершено расследование инцидента на предприятии «Пермчермет», занимающемся переработкой металлолома. В расследовании участвовали представители Гострудинспекции, Социального фонда, профсоюза и районной администрации.

Напомним, 10 января вечером слесарь на производственной площадке по адресу ул. Героев Хасана, 76 во время уборки территории получил серьёзную травму головы. При выгребании металлической стружки из-под работающей ленты транспортёра в него попал вылетевший предмет.

Медицинское заключение зафиксировало у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом кости черепа и другие тяжёлые повреждения.

Расследование Гострудинспекции выявило, что причиной несчастного случая стали недостатки инструкции по охране труда для слесаря. В ней отсутствовал прямой запрет на приближение к движущемуся оборудованию до его полной остановки.

Определены ответственные за нарушения, приведшие к инциденту. Разработан план устранения выявленных недочётов. Работодатель понесёт административное наказание в виде штрафа.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.