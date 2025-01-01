Власти Перми в период «температурных качелей» усилили контроль уборки снега С начала зимы из города вывезено более 940 тысяч кубометров снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из-за обильных снегопадов, увеличивших высоту снежного покрова на 10-11 см за два дня, городские власти поручили подрядчикам мобилизовать все ресурсы для уборки улиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, 9 и 10 марта для устранения последствий непогоды было задействовано до 197 единиц спецтехники и более 140 рабочих в дневную смену. За минувшие выходные вывезено свыше 13 тыс. кубометров снега, а с начала зимнего периода – 941,3 тыс. кубометров. Основной объём вывозится в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта.

Представители власти подчеркнули усиленный контроль работы подрядных организаций, включая регулярные инспекции, в том числе и в ночное время. Особое внимание уделяется уборке тротуаров, пешеходных зон, спусков, подъёмов и остановок общественного транспорта. Обо всех выявленных нарушениях оперативно сообщается подрядчикам.

Если жители замечают некачественную уборку определённых участков дорог, они могут обращаться в районные администрации или на портал «Управляем вместе».

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