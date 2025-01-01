В Прикамье в один день простились с двумя участниками СВО из одного округа Александра Новикова и Юрия Суслова похоронили 10 марта Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

В Александровском муниципальном округе в один день похоронили сразу двух участников СВО — Александр Новикова и Юрия Суслова. С ними простились 10 марта, сообщает администрация муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Александр Новиков родился 3 мая 1976 года в Александровске, где провёл свои детство и юность. После окончания школы №1 работал на разных предприятиях.

Фото: Администрация Александровского округа

В 2023 году заключил контракт и оправился на СВО, служил оператором отделения огневой поддержки I штурмового взвода I роты. За время прохождения службы был неоднократно ранен. После завершения лечения вернулся в зону СВО, где и погиб 12 февраля этого года.

Юрий Суслов родился 9 января 1986 года в Сургуте. В школьные годы его семья переехала в Яйву, где мальчик учился в школе №33. После окончания школы получил среднее специальное образование, выучившись на механика.

Фото: Администрация Александровского округа

В 2004 году проходил срочную службу в Свердловской военной части мотострелковых войск разведчиком-пулемётчиком. Вернувшись из армии, работал рамщиком на «УралЛес», оператором окорочного станка на Яйвинском ДОКе.

Зимой 2024 года решил поехать на военную службу по контракту. За мужество и самоотверженность его представили к госнаграде — медали «За храбрость» II степени.

За время участия в СВО Юрий получал ранения, а после лечения вновь возвращался в зону боевых действий.

Военнослужащий погиб 5 февраля этого года во время боёв на территорий ДНР: мужчина получил осколочное огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.

Фото: Администрация Александровского округа

Администрация Александровского округа выразила соболезнования родным и близким погибших солдат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.