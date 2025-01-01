Количество обращений к омбудсмену по правам человека в Прикамье снизилось на 16% При этом военнослужащие и их семьи стали обращаться в два раза чаще Поделиться Твитнуть

В адрес уполномоченного по правам человека в Прикамье Игорю Сапко за год поступило 5 тыс. обращений от 6,1 тыс. человек, что на 16% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщается в докладе омбудсмена по итогам деятельности в 2024 году, который будет рассмотрен на заседании краевого заксобрания в марте.

Как отмечается в документе, в первую очередь, снижение обращений связано с расширением открытости и доступности органов власти. Из общего числа обращений треть, 34%, составили жалобы (1,7 тыс.), остальные 3,3 тыс. — ходатайства о даче разъяснений и оказании помощи. В жалобах содержались сведения о 2 тыс. случаев нарушенных прав.

По категориям больше всего обращений по поводу нарушения социальных прав, в 2024 году было 815 жалоб, что на 13% меньше показателей АППГ (940 жалоб). Большая часть из них — жалобы о нарушении прав на жилище и социальное обеспечение. На втором месте по категориям оказались обращения по поводу нарушения гражданских прав — 661 жалоба — это на 12% меньше, чем в АППГ. Больше всего — на нарушение гарантированного государством права граждан на защиту их прав, а также на нарушение права на достоинство.

Фото: доклад Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в 2024 году

При этом со стороны военнослужащих и их семей количество обращений выросло в два раза, в 2024 году было зафиксировано 1,3 тыс. обращений, тогда как годом ранее — 619. Большая часть связана с вопросами установления местонахождения участников СВО и возвращения их из плена.

Согласно докладу, нарушенные права были восстановлены в 86% случаев. В целом ситуация с соблюдением прав человека в регионе оценивается как удовлетворительная.

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