Роспотребнадзор Прикамья направил в суды 828 исков в защиту прав потребителей Ведомство подвело итоги работы за 2024 год Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (РПН) подвело итоги деятельности за 2024 год. За это время ведомство провело более 1 тыс. контрольных мероприятий. Количество предостережений с 2021 года выросло в 11 раз, количество профилактических визитов — в 7 раз.

На базе лабораторий пяти филиалов учреждения созданы ПЦР-центры для отслеживания изменчивости возбудителей инфекций. Всего было выполнено 120 тыс. исследований. Эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как стабильная. Инфекционных заболеваний в 2024 году было зарегистрировано на 20% ниже многолетнего уровня и показателя 2023 года — 810,1 тыс. случаев.

В рамках надзора за организацией питания сотрудники РПН исследовали более 28 тыс. проб продукции, в результате чего было отмечено улучшение показателей микробиологической и химической безопасности. Опасная и некачественная продукция была изъята из оборота в количестве 742 партий объёмом 38 тонн. Среди 70 тыс. единиц продукции, проверенных на цифровую маркировку, 40% оказались с нарушением. Всего было арестовано 25 тыс. товаров, сумма штрафов составила 2 млн руб.

В защиту прав потребителей в суды было направлено 828 исков, за три года их число увеличилось в 1,7 раза, отмечается 100%-ная результативность. В интересах неопределённого круга лиц было предъявлено 75%, с помощью РПН потребители смогли отсудить 22 млн руб.

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