Роспотребнадзор Прикамья направил в суды 828 исков в защиту прав потребителей
Ведомство подвело итоги работы за 2024 год
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (РПН) подвело итоги деятельности за 2024 год. За это время ведомство провело более 1 тыс. контрольных мероприятий. Количество предостережений с 2021 года выросло в 11 раз, количество профилактических визитов — в 7 раз.
На базе лабораторий пяти филиалов учреждения созданы ПЦР-центры для отслеживания изменчивости возбудителей инфекций. Всего было выполнено 120 тыс. исследований. Эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как стабильная. Инфекционных заболеваний в 2024 году было зарегистрировано на 20% ниже многолетнего уровня и показателя 2023 года — 810,1 тыс. случаев.
В рамках надзора за организацией питания сотрудники РПН исследовали более 28 тыс. проб продукции, в результате чего было отмечено улучшение показателей микробиологической и химической безопасности. Опасная и некачественная продукция была изъята из оборота в количестве 742 партий объёмом 38 тонн. Среди 70 тыс. единиц продукции, проверенных на цифровую маркировку, 40% оказались с нарушением. Всего было арестовано 25 тыс. товаров, сумма штрафов составила 2 млн руб.
В защиту прав потребителей в суды было направлено 828 исков, за три года их число увеличилось в 1,7 раза, отмечается 100%-ная результативность. В интересах неопределённого круга лиц было предъявлено 75%, с помощью РПН потребители смогли отсудить 22 млн руб.
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