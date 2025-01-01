Около 400 семей Прикамья воспользовались семейным капиталом В Кремле прошла рабочая встреча Владимира Путина и Дмитрия Махонина Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 10 марта в Москве, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил главе государства основные итоги социально-экономического развития Прикамья за последние пять лет.

Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край занимает в Приволжском федеральном округе второе место по рождаемости, при этом каждый третий ребёнок появляется в многодетной семье — сейчас в регионе насчитывается 40 тыс. таких семей. В целом в Прикамье проживает 300 тыс. семей, почти половина из них — 140 тыс. — получают различные меры поддержки.

Также в регионе регулярно вводятся новые меры поддержки участников СВО и членов их семей — единовременные выплаты, различные виды льгот получают порядка 13,5 тыс. семей военнослужащих, принимающих участие в СВО. Около 400 семей уже воспользовались новой мерой поддержки — семейным капиталом, когда при рождении ребёнка предоставляется выплата на приобретение всего необходимого. Кроме того, 23 февраля был дан старт аналогу федеральной программы «Время героев» — региональной программе «Герои Прикамья», по которой от бойцов поступило уже более 130 заявок.

По качеству школьного образования, по оценке Рособрнадзора, регион находится на первом месте: за пять лет в Пермском крае построили 63 школы и детских сада, идёт работа по капремонту учреждений, возможность получать дополнительное образование есть у 97% маленьких жителей Прикамья.

Тем не менее, отметил Владимир Путин, более четверти школьников в Пермском крае учатся во вторую смену. По словам Дмитрия Махонина, краевые власти продолжат работу по строительству новых учреждений образования и капитальному ремонту существующих. До 2030 года в регионе планируется возвести 60 новых объектов.

По темпам расселения аварийного жилья Прикамье занимает третье место по стране. За пять лет расселено 820 тыс. кв. м «аварийки», введено 8,2 млн кв. м жилья. Жилищные условия улучшили свыше 80 тыс. человек, включая 3,5 тыс. детей-сирот и более 25 тыс. жителей, воспользовавшихся программой «Молодая семья».

Также президент и глава Прикамья обсудили развитие дорожно-транспортной и спортивной инфраструктуры, реализацию программы социальной догазификации, ключевые инвестпроекты предприятий Пермского края и мероприятия, посвящённые 80-летию Победы.

Хорошие показатели демонстрирует внутренний региональный продукт, который за пять лет вырос вдвое. Только в 2024 году он увеличился на 12%, рост показывают и инвестиции в основной капитал. Индекс промпроизводства в Пермском крае за 2024 год увеличился на 5,5%, а в сфере обрабатывающих производств — на 8,4%.

Дмитрий Махонин поблагодарил Владимира Путина за поддержку и заверил в готовности продолжать работу по решению задач, поставленных перед региональным правительством.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.