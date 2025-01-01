В Прикамье птицефабрика «Менделеевская» увеличила прибыль на 77% Доход предприятия в 2024 году составил 2,7 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Компания ООО «Птицефабрика «Менделеевская» опубликовала свои финансовые результаты за 2024 год. По данным Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, чистая прибыль организации выросла на 77% до 726,3 млн руб. (410,5 млн руб. годом ранее), доход увеличился на 32,1% до 2,6 млрд руб. (2 млрд руб. в 2023 году).

Согласно пояснениям к отчёту, основной объём выручки составили продажи яйца — 2,5 млрд руб. (1,9 млрд в 2023 году), а также мяса — 55,5 млн руб. (54,5 млн в 2023 году) и яичной продукции — 50,8 млн руб. (49 млн руб. в 2023 году). Уставный капитал организации в 2024 году не менялся (119 млн руб.). Стоимость чистых активов на конец года составила 766,1 млн руб. Решение о распределении чистой прибыли по итогам года будет принято в апреле.

Как сообщается на сайте птицефабрики, предприятие специализируется на яичном направлении, общее поголовье составляет 1,2 млн. Ежедневно производит около 850 тыс. яиц. В 2010 году вошло в состав удмуртского агрохолдинга «Комос групп». Выпускает продукцию под федеральными торговыми марками «Село Зелёное» и «Вараксино» и торговыми марками сетей X5 Group, ПАО «Магнит» и пр.

ООО «Птицефабрика «Менделеевская» зарегистрировано в 2011 году на территории Карагайского округа. Учредителем является ООО «Хайперфудс холдинг». Бенефициарные владельцы птицефабрики — Андрей Шутов и Андрей Осколков.

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