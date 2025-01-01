Упавшая с балкона в свой день рождения 19-летняя пермячка скончалась Поделиться Твитнуть

В больнице скончалась жительница Перми, упавшая с балкона в день своего 19-летия. Об этом сообщила сестра погибшей порталу perm.aif.ru.

Трагедия произошла с Верой Пермяковой в конце февраля 2025 года. Девушка получила серьёзные повреждения, потребовавшие сложного хирургического вмешательства. В связи с этим близкие Веры организовали сбор крови. Представители Министерства здравоохранения Пермского края информировали о критическом состоянии пациентки.

Как стало известно, по словам сестры, после празднования они вернулись ночью домой. Сестра ненадолго вышла на кухню, а Вера была на балконе. Вскоре родственница нашла её лежащей внизу. В ночь на 10 марта девушка умерла в больнице.

Информацию о смерти Веры подтвердили и в пермском гастропабе, где она работала. Сослуживцы выразили соболезнования семье и друзьям девушки.

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