Глава СКР взял на контроль расселение аварийного дома в Пермском крае Местные власти не включают здание в программы расселения Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Александру Бастрыкину, главе Следственного комитета России, поступило обращение через Информационный центр о ситуации с аварийным многоквартирным домом в п. Яйва Пермского края, который длительное время не расселяется. Этот дом, возведённый в 1958 году, был признан аварийным в 2017 году из-за серьёзных повреждений стен и кровли. Однако решение было отменено без достаточных оснований, сообщили в пресс-службе следкома.

В 2021 году жильцы самостоятельно организовали экспертизу, которая вновь подтвердила непригодность дома для проживания. Несмотря на это, здание не было включено в действующую программу переселения. Граждане продолжают жить в небезопасных условиях, опасаясь обрушения. Их многочисленные обращения в местные органы власти не дали результатов.

В связи с этим в Следственном управлении СК России по Пермскому краю начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю регионального СУ СКР Денису Головкину представить доклад о ходе проверки и выявленных обстоятельствах. Центральный аппарат ведомства взял исполнение данного поручения под свой контроль.

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