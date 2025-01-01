Администрация Перми собирается взять в лизинг пять иномарок за 24,5 млн рублей Договор финансовой аренды рассчитан на 30 месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр организации закупок объявляет о проведении аукциона на предоставление в лизинг пяти автомобилей Haval F7. В документации к торгам указано, что транспортные средства предназначены для перевозки муниципальных работников. Об этом сообщает «Рифей».

Договор финансовой аренды рассчитан на 30 месяцев. Поставка автомобилей заказчику должна быть осуществлена не позднее 15 рабочих дней с момента подписания договора. Стартовая стоимость контракта установлена в 24,5 млн руб. Приём заявок от потенциальных участников аукциона завершается 17 марта.

Гарантийный период на продукцию должен составлять минимум 36 месяцев, либо 150 тыс. км пробега, как это определено в сервисной книжке, начиная с даты подписания акта приёма-передачи имущества в лизинг.

Лизингодатель обеспечивает надёжную работу имущества в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в технической документации.

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