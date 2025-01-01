В Пермском крае в электронный вид переведено более 210 госуслуг В 2024 году были оцифрованы 23 услуги социальной и имущественной сфер Поделиться Твитнуть

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» за последние пять лет в Пермском крае в электронный вид был переведено свыше 210 услуг. Прикамье досрочно выполнило поручение главы государства — в цифровом формате жителям региона доступны 100% массовых социально значимых услуг.

Как сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края (МИРС), в прошлом году поступило около 250 тыс. обращений от граждан, в электронный вид были переведены 23 услуги социальной и имущественной сфер. Жители могут обратиться за получением жилья из манёвренного фонда, за денежным вознаграждением приёмным родителям и заключением о возможности стать опекуном, за предоставлением стипендии губернатора Пермского края «Юные спортсмены Прикамья». Также через портал «Госуслуги» можно получить копии архивных документов на землю и т.д.

В целом на «Госуслугах» можно воспользоваться более чем тысячей федеральных, краевых и муниципальных услуг. Порталом активно пользуются 1,7 млн жителей региона, подтверждённую учётную запись имеют 2 млн прикамцев.

Получать информацию о ходе рассмотрения заявлений по 200 услугам жители могут в режиме реального времени с помощью бота «Центр уведомлений Пермского края» в Telegram и ВКонтакте.

«По результатам прошлого года Пермский край занял второе место среди регионов страны по цифровизации услуг с помощью Визуального конструктора услуг. С его помощью аналитики и разработчики ведомств могут «собирать» услуги в самые короткие сроки, что повышает доступность электронных сервисов для граждан», — объяснил министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских.

В этом году перевод услуг в электронный вид продолжится в рамках нового нацпроекта «Экономика данных». Оцифровать планируется не менее 20 востребованных услуг.

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