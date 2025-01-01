Наниматели муниципального жилья в Перми внесли с начала года в бюджет более 10 млн рублей Договоры соцнайма имеют 11 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Как сообщили в управления жилищных отношений пермской администрации, более 11 тыс. горожан заключили с мэрией договоры социального найма. Они обязаны оплачивать содержание жилья и коммунальные услуги. Внесение платы за использование муниципальных жилых помещений должно происходить до 10-го числа месяца, следующего за расчётным. Доход от использования городского имущества с начала года уже превысил 10 млн руб.

Для предотвращения увеличения долгов и их сокращения с нанимателями ведётся непрерывная работа, отметили в управлении. В крайних случаях задолженности взыскиваются через суд.

Специалисты МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» подчёркивают, что плата за наём поступает в местный бюджет и обеспечивает своевременный ремонт жилого фонда.

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