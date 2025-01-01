Команда юных хоккеистов из Прикамья впервые вышла в суперфинал «Золотой шайбы» Решающее событие пройдёт в мае в Московской области Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Спортсмены из Прикамья вышли в суперфинал Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Случай стал первым в истории хоккея Пермского края. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевого минспорта.

Победителем финального этапа дивизиона «Волжский» среди детей 2014-2015 г.р. стала команда из Краснокамска «Красная звезда». Как рассказали в ведомстве, в групповом этапе прикамцы обыграли соперников из Чувашии, Татарстана и Тверской области.

В финале, который состоялся в г. Салават (Башкирия), они встретились с командой из Республики Татарстан. Матч завершился счётом 3:2 в пользу «Красной звезды».

Завоевав «золото» турнира, юные хоккеисты из Прикамья выступят в суперфинале турнира. Он пройдёт в мае на базе Учебно-тренировочного центра «Новогорск» (Химки, Московская область).

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