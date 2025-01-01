В Прикамье пострадал работник Соликамского магниевого завода Он получил ожог ноги расплавленным металлом Поделиться Твитнуть

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Госинспекция труда в Пермском крае устанавливает обстоятельства травмирования работника ОАО «Соликамский магниевый завод». В адрес инспекции 10 марта работодатель направил уведомление, в котором сообщил, что 4 марта плавильщик завода, находясь в цехе получения магния, менял электродвигатель на насосе участка грануляции и во время выполнения работы провалился ногой в тигель с расплавом хлористого калия.

Впоследствии медики диагностировали у пострадавшего тяжёлую травму — ожог расплавленным металлом 12% правой нижней конечности 2-й и 3-й степени.

Расследованием несчастного случая займётся специально созданная комиссия. В ближайшее время опросят очевидцев и должностных лиц работодателя. Кроме того, комиссия проанализирует документы, связанные с трудовой деятельностью работника.

В отношении предприятия уже организована проверка. Если будут установлены нарушения требований трудового законодательства, инспекция примет меры административного характера, материалы расследования несчастного случая передадут в органы следствия.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году на предприятии произошёл другой несчастный случай, когда тяжёлую травму получил раздельщик титановой губки. Его прижало контейнером к ограждению приёмного стола измельчителя титана. Причиной инцидента стало нарушение технологического процесса.

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