Индекс промпроизводства в Пермском крае за январь год к году составил 102,1% По отношению к декабрю 2024 года он сложился на уровне 85,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Индекс промышленного производства в Пермском крае в январе 2025 года вырос на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. ИПП по отношению к декабрю 2024 года сложился на уровне 85,9%. Такие данные приводит Пермьстат.

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 98,7%, при этом в добыче металлических руд — 68%.

Индекс по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в январе 2025-го год к году сложился на уровне 105,5%, в том числе в производстве химических веществ и химических продуктов — 115,1%, производстве кокса и нефтепродуктов — 99,5%, производстве металлов — 62,6%, производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — 108,2%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,2%. А по виду «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 87,1%.

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