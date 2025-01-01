Пермский фонд помощи детям выяснил самое популярное имя женщин-благотворителей В лидерах — Елены, Ольги и Натальи Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Команда фонда помощи детям-сиротам и ребятам с тяжёлыми заболеваниями «Дедморозим» решила выяснить имена представительниц прекрасного пола, чаще всего занимающихся благотворительной деятельностью.

Согласно данным ВЦИОМ, больше всего в благотворительности участвуют женщины. Из всех женщин такой опыт имеют 77%, в то время как у мужчин — 68%.

При этом женщины проявляют разносторонний интерес к филантропии, особенно к вещевой помощи (59% против 46%), волонтёрской работе (37% против 28%), милостыне (30% против 25%), акциям и концертам (31% против 23%).

Фото: фонд "Дедморозим"

По словам руководителя отдела пропаганды чудес «Дедморозим» Кристины Быстрик, российскую благотворительность можно назвать эмоциональной, адресной и личной. Именно такой её делают сами женщины.

В связи с этим накануне 8 Марта команда фонда решила напомнить о роли представительниц прекрасного пола в совершении чудес и назвать наиболее популярные имена среди жертвователей.

«Проанализировав базу за весь период существования «Дедморозим» оказалось, что среди женщин лидируют Елены, Ольги, Натальи, Екатерины и Татьяны», — пояснила Кристина Быстрик.

Среди мужчин в списке благотворителей наиболее часто встречаются Александры, Андреи, Сергеи, Дмитрии и Алексеи.

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