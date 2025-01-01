Более трёх десятков домов в Перми останутся без воды «Новогор-Прикамье» назвал адреса отключений на этой неделе Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

По информации ООО «Новогор-Прикамье», на этой неделе в связи с планово-ремонтными и аварийно-восстановительными работами в разных районах Перми запланировано отключение водоснабжения более чем в трёх десятках многоквартирных домов.

Так, 12 марта с 10:00 до 19:00 воды не будет в домах по ул. Сельской, 2 и ул. Строителей, 48.

15 марта с 9:00 до 19:00 без воды останутся дома по адресам: ул. Стахановская, 5, ул. Закамская, 16, 18, 23а, 27, 29, 31, 32, 36, 38, 42, 44, 44а, ул. Ласьвинская, 1, 6, 10; ул. Макаренко, 30, 36; ул. Студенческая, 9; ул. Техническая, 13, 22.

С 10:00 15 марта на сутки краны пересохнут в домах №32, 41/1, 43 на ул. Днепровской, а также по ул. Ленской, 30, ул. Лесопарковой, 2, 2а, 4, 6, 18 и ул. Пышминской, 12.

«Рекомендуем сделать запас воды. Уточнить информацию об отключении можно по тел. 210-06-80», — проинформировали горожан в ООО «Новогор-Прикамье».

График отключений может измениться.

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