Чистые активы Пермского ракетного завода выросли на 20% Выручка и прибыль «Протона-ПМ» не разглашается Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

Компания «Протон-ПМ» уведомила об изменениях в величине чистых активов (активы минус обязательства) на конец 2024 года. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», на 31 декабря чистые активы компании достигли 9,1 млрд руб. Это почти на 20% больше, чем было на конец 2023 года, когда они составляли 7,6 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Представители предприятия отказались комментировать динамику.

«Протон-ПМ» является частью интегрированной структуры АО «НПО «Энергомаш»» госкорпорации «Роскосмос». Производственные мощности предприятия расположены в Перми. В настоящее время «Протон-ПМ» занимает лидирующие позиции в российской космической индустрии, специализируясь на производстве ракетных двигателей и их компонентов. Производство компании осуществляется на площадках в Свердловском районе Перми и в микрорайоне Новые Ляды. Информация о финансовых результатах компании, таких как выручка и прибыль, не разглашается.

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