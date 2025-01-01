Лидера профсоюзов Прикамья наградят Почётным знаком Перми Михаил Иванов возглавляет организацию с 2020 года Поделиться Твитнуть

фото: Пермской крайсовпроф

Глава Перми Эдуард Соснин внёс на рассмотрение в городскую думу вопроса о награждении Михаила Иванова, председателя Пермского краевого совета профсоюзов, Почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь».

Наградить Иванова предлагается за особые заслуги в развитие профсоюзного движения и укрепление сотрудничества между работниками и работодателями в Перми. В качестве дополнения к награде предусмотрена единовременная выплата.

Иванов возглавил Пермский краевой совет профсоюзов весной 2020 года, 26 марта, на XXIX отчётно-выборной конференции.

Родился Михаил Иванов в 1965 году в Кишертском районе Пермской области.

Его профессиональный путь начался в колхозе «Луч», где он последовательно занимал должности от тракториста до главного инженера. В 1992 году он завершил обучение в Пермском сельскохозяйственном институте имени академика Д. Н. Прянишникова. С 1996 по 2003 год он занимал пост директора в ООО «Санаторий «Красный Яр». В 2003 году был назначен генеральным директором ЗАО «Курорт «Ключи» и руководил им до 26 марта 2020 года.

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