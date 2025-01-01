В Пермском крае 10 марта ожидаются сильные снегопады Существует вероятность повреждений электросетей Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Согласно информации, предоставленной Пермским ЦГМС, 10 марта в некоторых районах Пермского края прогнозируется обильный снегопад, что может привести к неблагоприятным последствиям.

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, предупредили в МЧС, существует вероятность повреждений электросетей, возникновения аварий в коммунальных системах, затруднений движения и увеличения числа ДТП.

В ведомстве настоятельно рекомендовали жителям держаться подальше от линий электропередачи, а в случае отключения электроэнергии обесточить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям необходимо придерживаться безопасной скорости, избегать резких манёвров и торможений, а также соблюдать дистанцию, учитывать состояние дорожного покрытия и видимость.

Пешеходам следует проявлять особую осторожность при переходе через дорогу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.