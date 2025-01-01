Глава СК взял на контроль ситуацию с падением на ребёнка наледи в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет проинформирован о продвижении проверки обстоятельств получения травм несовершеннолетним в городе Березники Пермского края из-за сходе наледи.

Согласно сообщениям в средствах массовой информации, 8 марта с крыши жилого дома в Березниках сошла снежная масса, в результате чего ребёнок получил ушибы и ссадины лица. После оказания необходимой медицинской помощи ребёнок был отправлен домой.

Следственными органами СК РФ по Пермскому краю начата процессуальная проверка по факту возможного совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Руководитель Следственного комитета поручил главе следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину предоставить отчёт о текущем состоянии процессуальной проверки и выявленных деталях произошедшего.

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