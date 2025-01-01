Судьи Арбитражного суда Прикамья за год рассмотрели 28 тысяч дел Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края прошло расширенное заседание президиума, посвящённое анализу результатов деятельности за 2024 год.

Валерий Голубцов, председатель суда, сообщил о поступлении свыше 32 тыс. заявлений в течение года. Это почти на 4% меньше, чем в предыдущем, 2023 году. За год было рассмотрено около 28 тыс. дел. Основную часть нагрузки на судей составили споры, вытекающие из гражданских правоотношений, дела о банкротстве и дела, связанные с публичными правоотношениями.

На заседании выступил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Наша совместная (с арбитражем — ред.) работа привела к тому, что по итогам 2024 года внутренний региональный продукт Пермского края вырос более чем на 12,5%. Фиксируем рост инвестиций в основной капитал — более чем на 18%. На 5,5% вырос индекс промышленного производства. У нас растет занятость в сфере малого и среднего предпринимательства. Считаю важным поддерживать текущие тенденции. Благодарю за совместную работу», — цитирует главу региона пресс-служба краевого правительства.

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