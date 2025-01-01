ОДК продолжит управлять пермским «Авиадвигателем» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В АО «ОДК-Авиадвигатель» подвели итоги внеочередного собрания акционеров, состоявшегося в феврале 2025 года в заочном формате. Единственным пунктом в повестке собрания значилась передача полномочий единоличного исполнительного органа компании.

Как сказано в опубликованном отчёте, в голосовании приняли участие 96,8% акционеров, что соответствует 83 310 130 голосам. Итогом стало решение о передаче функций единоличного исполнительного органа АО «ОДК-Авиадвигатель» управляющей компании — АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), начиная с 9 марта 2025 года.

За передачу полномочий ОДК высказались 83 278 553 акционера (99,9621%), против проголосовали 1 337 (0,0016%), а воздержались — 30 240 (0,0363%).

Предыдущее соглашение об управлении пермским предприятием с ОДК было подписано в 2019 году.

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