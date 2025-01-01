В Перми иномарка с подарками на 8 Марта угодила в ДТП О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Фото: Виталий Юрьев

В Международный женский день в Перми иномарка, набитая подарками на 8 Марта, столкнулась с другой иномаркой. ДТП случилось в Дзержинском районе Перми в районе дома по адресу Комиссара Пожарского, 21. О «праздничной» аварии пишет perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника Пермской городской службы спасения Виталия Юрьева.

На опубликованных фото видно, что «праздничный» автомобиль угодил в левое переднее крыло автомобиля «Рено». После ДТП на место приехали сотрудники городской службы спасения и бригада скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

Фото: Виталий Юрьев

В салона одной из машин было много воздушных шаров и пакеты с подарками. Судя по всему, водитель этого автомобиля спешил развести всем подарки.

В пресс-службе Госавтонспекции Прикамья пока никак не прокомментировали ДТП.

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