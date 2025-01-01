В Пермском крае снежная глыба обрушилась на ребёнка в Березниках Мальчику отказали необходимую медпомощь Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Типичные Березники"

В Березниках на семью обрушилась глыба льда с крыши многоквартирного дома по ул. Юбилейная, 94. Инцидент произошёл днем 8 марта, когда взрослые вместе с ребёнком находилсь у подъезда. Об этом сообщили пользватели соцсетей, опубликовав фото обрушенных снежно-ледовых масс.

По предварительным данным, во время происшествия ребёнку был причинён вред: он получил ссадину и ушиб мягких тканей лица. Ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Угрозы жизни и здоровью нет.

На место происшествия выехал представитель прокуратуры, а следователи СК проводят проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Они осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура даст оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации, а также иным органам и учреждениям, ответственным за проведение работ по своевременной очистке кровель зданий.

Также прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

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