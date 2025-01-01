В Пермском госпитале ветеранов открыли отделение Центра профпатологии На его ремонт и оснащение выделили 70 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "Парламент / Пермский край"

В Пермском краевом госпитале ветеранов торжественно открыли отделение Центра профпатологии. Новое отделение, оснащённое современным оборудованием, предназначено для оказания специализированной медпомощи пациентам с профессиональными и производственно-обусловленными заболеваниями. Об этом сообщается в телеграм-канале краевого парламента.

На ремонт и оснащение нового отделения выделили 70 млн руб. Всего же на создание и обновление материально-технической базы госпиталя за последние годы направлено свыше 2,4 млрд руб.

Как рассказал зампред краевого парламента и руководитель постоянно действующей рабочей группы по вопросам законотворчества в сфере патриотики Сергей Яшкин, комплексное обновление стало результатом совместной работы депутатов заксобрания и краевого правительства, а также губернатора Дмитрия Махонина.

По словам Яшкина, специфика госпиталя в том, что в рамках его деятельности осуществляется комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его интеграции в общество.

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