В Перми следователи проводят проверку после ДТП с автобусом В ходе аварии пострадала девочка Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал "ЧП ДТП Пермь"

Следователи СУ СКР по Пермскому краю устанавливают обстоятельства ДТП с участием автобуса, которое произошло днём 8 марта в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону. Информация об аварии появилась сначала в соцсетях, пользователи которых опубликовали фото инцидента.

По предварительным данным, днём 8 марта водитель автомобиля во время движения по ул. Мира врезался в автобус. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила ушиб. Ей оказали квалифицированную медицинской помощь, после чего отпустили домой.

Судя по фотографиям в соцсетях, в ДТП попал автобус маршрута №120.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и автомобиля. Сотрудники следкома устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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