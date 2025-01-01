На юге Прикамье на мужчину завели дело за нападение на храм Он избил работницу церковной лавки и похитил около 2 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК возбудили уголовное дело в отношении жителя Осы, который подозревается в разбое в религиозном учреждении. На него завели дело по статье УК РФ — «Разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

По данным следствия, утром 6 марта злоумышленник пришёл в один из храмов в Осе и напал на работницу церковной лавки, используя предмет в качестве оружия. Он применил насилие и похитил более 1900 руб.

Следователи уже осмотрели место происшествия, а мужчину допросили в качестве подозреваемого. В отношении него назначили комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как уточняет телеграм-канал «Пермь ЧП и ДТП, новости» нападение произошло около 8 утра в Казанском храме. Пострадавшей оказалась дежурная Галина Леонидовна. Напавший не был прихожанином, хотя раньше приходил просить деньги, а сотрудники храма помогали ему продуктами и горячей едой.

Фото: ТГ-канал "Пермь ЧП и ДТП, новости"

В день происшествия он пришел с электрошокером. Несмотря на нападение, пожилая женщина смогла нажать тревожную кнопку, а злоумышленник, испугавшись, разбросал иконы, мебель и утварь, после чего убежал, однако вскоре его задержали охранники ЧОПа.

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