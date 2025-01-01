В Прикамье под Нытвой легковушка столкнулась с рейсовым автобусом Автомобиль порвало на две части Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик "ЧП Нытва" ВКонтакте

Около деревни Савинята в Нытвенском округе произошло жуткое ДТП, в которое попал водитель легкового автомобиля LADA Granta. Машина столкнулась с рейсовым автобусом, после чего автомобиль порвало на части. Об этом сообщили пользователи соцсетей, которые опубликовали фото и видео аварии.

ДТП случилось 7 марта около 10:00, пишет издание 59.ru со ссылкой на очевидицу.

«Говорят, мужчину в LADA прижало. У нас знакомый парень проезжал и слышал, он орал», — рассказала очевидица.

В пресс-службе краевого минздрава сообщили, после ДТП двух человек отвезли в больницу. Один из пострадавших, мужчина, сейчас в тяжелом состоянии, а женщина — в удовлетворительном.

Как отметили в министерстве транспорта Пермского края, пассажиры и водитель автобуса №532, с которым произошло столкновение, не пострадали.

Перевозчик сообщил,что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который выехал на полосу встречного движения.

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