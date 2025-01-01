Пермяков пригласили на бесплатную фотопрогулку по Андроновскому лесу Требуется регистрация Поделиться Твитнуть

Жителей Перми приглашают на фотопрогулку по Андроновскому лесу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

Уточняется, что мероприятие запланировано на воскресенье, 9 марта. Всех желающих ждут в 11:00 на ул. Ягодной, 26/22 (начало экологической тропы), говорят в пресс-службе мэрии.

«Участников ждёт увлекательная прогулка по экологической тропе, созерцание панорамных видов, знакомство с азами пейзажной фотографии и возможность сделать красивые кадры снежного леса», — прокомментировали в ведомстве.

Поучаствовать в фотопрогулке можно бесплатно, однако требуется предварительная регистрация на мероприятие, так как количество мест ограничено. Пройти регистрацию можно по ссылке.

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