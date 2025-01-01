Рабочий в Пермском крае погиб на нефтяном месторождении от удара трубы Проводится расследование Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Винниковском месторождении в Пермском крае 7 марта погиб помощник бурильщика. Как сообщает региональная государственная инспекция труда, несчастный случай произошёл в результате падения насосно-компрессорной трубы.

«Установлено, что утром 7 марта помощник бурильщика капитального ремонта скважин 2001 г.р., находясь на скважине 202 Винниковского месторождения, получил травму головы, несовместимую с жизнью», — сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекция приступила к расследованию обстоятельств несчастного случая. Погибший является сотрудником Филиала ООО «АРГОС»-ЧУРС (Чернушинское управление по ремонту скважин), предоставляющего услуги в области добычи нефти и природного газа. В настоящее время формируется комиссия, планируется провести опросы очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов.

В отношении ООО организовано проведение контрольно-надзорного мероприятия. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

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