Пермь встала в предпраздничных пробках Уже сейчас они оцениваются в 9 баллов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным ресурса «Яндекс Пробки», ещё до окончания укороченного предпраздничного рабочего дня 7 марта в Перми образовались автомобильные пробки в 9 баллов.

Движение затруднено практически на всех центральных улицах, особенно загружены ул. Куйбышева, ул. Монастырская, ул. Пушкина, ул. Попова, ул. Героев Хасана.

Значительно затруднено движение на участках ул. Мира, ул. Стахановской, ул. Карпинского, ул. Чкалова, ул. Крупской, ул. Юрша, ул. Свердлова и др.

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, отставание автобусов и трамваев от расписания достигает 15 минут.

Добавим, что 6-балльные автомобильные пробки начали появляться в краевом центре сегодня уже в обеденное время.

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