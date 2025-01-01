Спрос на такси вечером 7 марта в Перми ожидается выше обычного на 20% От объёма спроса зависит изменение среднего чека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики Яндекс Go рассказали, как изменятся спрос и цены на такси 7 и 8 марта в Перми и крае. Уже в пятницу днём количество вызовов начнёт расти, пик придётся на вечер, когда многие поедут с работы домой, отправятся за подарками или будут возвращаться с корпоративов. Ожидается, что в это время спрос на такси будет до 20% выше, чем в обычную пятницу.

«Утреннего часа пик 8 марта не бывает, съездить за цветами или в магазин выгоднее всего до 10 утра. Днём спрос на такси также будет умеренным, а цены зачастую без повышающего коэффициента», — отмечают в компании.

Спрос начнёт расти 8 марта с 17:00 и сохранится до позднего вечера. Ожидается, что такси в праздничный вечер будут вызывать на 15% чаще, чем в обычную субботу.

Цена поездок будет меняться на фоне повышенного спроса. Стоимость услуги может вырасти из-за роста заказов и снижения количества свободных водителей в конкретном районе. Заметное колебание цены будет в вечернее время у торговых центров, кафе и ресторанов.

По данным сервиса, в последние несколько лет чек поездки на такси вечером 7 и 8 марта увеличивался примерно на 10-20%. Изменение зависит от погоды, объёма спроса и числа водителей на линии в месте заказа.

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