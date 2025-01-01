«Уралхим» наградил лучшего школьника-химика Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — образование и наука» филиал «ПМУ» наградил премиями по 100 тыс. руб. победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии — ученика 9 класса пермской школы №132 г. Перми Егора Вазисова и его учительницу химии Светлану Тебенькову.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Химия — это опора экономики Пермского края. Цель «Уралхима» — не только наградить школьника и его учителя за победу, но и подчеркнуть: качественное преподавание этого предмета — залог успешного развития химической отрасли региона и России в целом. Вручая премии за успехи в олимпиаде, мы стремимся стимулировать культуру изучения естественных наук и обратить внимание одарённых детей на перспективное направление развития их способностей.

В этом году девятиклассник пермской школы №132 Егор Вазисов набрал самую большую сумму баллов среди участников из 9-, 10- и 11-х классов, став единственным победителем. Оценка оказалась на 7,5 балла выше, чем у ближайшего соперника. Егор успешно решил множество олимпиадных заданий, опередив сильнейших учеников лицеев и школ Перми, Березников, Губахи, Чусового.

Егор Вазисов серьёзно заинтересовался химией ещё в пятом классе. В школе №132 этот предмет появляется в программе на три года раньше, чем в остальных общеобразовательных учреждениях. Егора заинтересовал опыт «Вулкан» на первом уроке химии. Любовь к предмету развивалась благодаря успешному участию в школьном конкурсе «Первый химик» и профильной олимпиаде.

Во многом успехи Егора — это заслуга учителя химии Светланы Тебеньковой. Именно она предложила своему ученику принять участие в олимпиаде и провела его подготовку.

Светлана Тебенькова, учитель химии МАОУ «СОШ №132»:

— Очень приятно, что «Уралхим» высоко ценит и отмечает наградами достижения учащихся и труд учителей химии. Такой подход, безусловно, способствует повышению уровня преподавания предмета, внедрению новых методик и в итоге — новым успехам школьников в изучении науки.

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