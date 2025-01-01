Глава Перми стал заместителем председателя Ассоциации городов Поволжья На заседании 6 марта обновили и состав Правления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе общего собрания членов Ассоциации городов Поволжья, состоявшегося в формате видеоконференции 6 марта, прошли выборы в руководящие органы организации. Руководители Астрахани, Йошкар-Олы, Пензы, Самары и Чебоксар вошли в состав правления. На должность заместителя председателя Ассоциации был избран глава Перми Эдуард Соснин. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках собрания также были рассмотрены вопросы поддержки семей участников СВО, кадрового обеспечения предприятий общественного транспорта, а также планы на 2025 год и другие актуальные темы.

Напомним, договор об основании Ассоциации был подписан 27 октября 1998 года в Самаре на первом общем собрании руководителей семи крупных городов Поволжья. С момента основания Ассоциация расширилась с 7 до 32 городов-участников.

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