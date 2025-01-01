Пермяк отправится в колонию-поселение за поджог двух автомобилей по указу мошенников Мужчина был уверен, что участвует в спецоперации по борьбе с преступностью Поделиться Твитнуть

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Дзержинский районный суд Перми признал местного жителя, поджёгшего два автомобиля, виновным в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Как сообщает пресс-служба краевого суда, пермяк сообщил, что преступление он совершил по указу мошенников.

По информации суда, в сентябре 2024 года мужчина получил по телефону предложение о поджоге автомобиля марки Toyota RAV4, купил канистры с бензином и направился к указанному дому. Затем он поджёг транспортное средство, которое было полностью уничтожено огнём, владельцу был причинён материальный ущерб на сумму около 2 млн руб. На следующий день он поджёг автомобиль Mazda CX-5, стоимость которого составляет более 2,5 млн руб.

«В судебном заседании подсудимый вину признал частично. Пояснил, что звонивший ему мужчина представился сотрудником Росфинмониторинга и убедил его совершить поджог. Совершая преступления, полагал, что участвует в спецоперации по пресечению преступной деятельности мошенников и завладению ими похищенными денежными средствами», — рассказали в Пермском краевом суде.

За совершённые преступления мужчину отправили в колонию-поселение на четыре года. В данный момент приговор не вступил в законную силу.

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