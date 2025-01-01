Житель Перми лишился «Мерседеса» из-за долгов за тепло и горячую воду В этом году количество арестов имущества значительно возросло Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Специалисты Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю и Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» наложили арест на автомобиль «Мерседес-Бенц» жителя Перми, который задолжал за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Транспортное средств было эвакуировано на специальную стоянку. Владелец сможет вернуть его только после полного погашения задолженности, включая оплату пени. Ему также придется компенсировать расходы на эвакуацию и хранение, а также внести исполнительский сбор.

«Решение суда, вынесенное в отношении должника за тепло и горячую воду, является основанием для ареста имущества. Вне зависимости от стоимости автомобиля, неплательщик лишится его, если не погасит долг. В этом году благодаря новым способам выявления автомобилей на улицах и на парковках, количество арестов значительно возросло. Поэтому мы рекомендуем всем убедиться в отсутствии долга за тепло и горячую воду, чтобы избежать дополнительных расходов», — отмечает Екатерина Бикаева, директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

В 2025 году Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» продолжает совместную работу с ГУ ФССП в рамках информационной кампании «В тёплое будущее — без долгов!», направленной на повышение платежной дисциплины среди населения.

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