В Прикамье работает почти 100 тысяч самозанятых женщин Их средний возраст — 36 лет Поделиться Твитнуть

В преддверии Международного женского дня руководитель Управления ФНС по Пермскому краю Наталья Гурова рассказала, что в структуре предпринимательства региона немалую часть составляет женский бизнес. Женщины работают и как предприниматели, и как руководители, и как самозанятые, написала глава налоговой Прикамья в своём телеграм-канале.

В частности, женщины-самозанятые, а их почти 100 тысяч, заняты в основном торговлей продукции собственного производства, в сфере красоты, оказывают услуги репетиторства.

«Примечательно, что их средний возраст самый низкий — всего 36 лет, а поступления от их деятельности за 2024 год составили более 270 млн. руб.», — пояснила Гурова.

По её словам, женщины составляют почти половину из более чем 66 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Их средний возраст — 43 года, а наиболее популярные сферы деятельности — производство кондитерских изделий, сделки с недвижимостью и предоставление различных сервисов. Поступления в бюджет по итогам 2024 года от этой деятельности составили почти 8 млрд руб.

Что касается женщин-руководителей, то они возглавляют более 9 тыс. организаций. В основном это торговля, оказание услуг и научно-исследовательская деятельность. Средний возраст их немного выше, чем у женщин-предпринимательниц, — 47 лет. Поступления налогов в бюджет за 2024 год составили более 30 млрд руб.

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