Осуждённый экс-глава судебных приставов в регионе этапирован в Пермь Игоря Кожевникова ознакомят с решением краевого суда по его апелляции Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

Игорь Кожевников, ранее возглавлявший службу судебных приставов в Пермском крае и осуждённый за коррупцию, этапирован в Пермь, сообщает Properm.ru.

Его перевезли из рязанского СИЗО, где он находился после оглашения приговора. Сейчас он содержится в пермском следственном изоляторе №1. Цель этапирования – ознакомление с решением краевого суда по его апелляции и документами уголовного дела.

Кожевников планирует обжаловать приговор в кассационном порядке лично, явившись под охраной в Пермский районный суд.

Напомним, Кожевников был признан виновным в получении взяток за неправомерное возбуждение исполнительных производств. Его также признали виновным в превышении должностных полномочий. Суд приговорил его к 9,5 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 14,5 млн руб.

Кожевников не признал вину и подавал апелляцию. Теперь он намерен предпринять ещё одну попытку оспорить судебное решение.

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