Эксперт рассказал о плюсах и минусах самозапрета на выдачу кредитов Нововведение вступило в силу с 1 марта 2025 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С первого дня весны в России начал действовать самозапрет на получение потребительских кредитов, установить который можно на портале «Госуслуги».

Востребованность этой меры, плюсы и минусы газете «Пятница» прокомментировала старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова. Так, по мнению эксперта, спрос на самозапрет будет зависеть от нескольких факторов.

«В первую очередь, это зависит от уровня финансовой грамотности населения. Люди, которые осознают свои проблемы с контролем над расходами или склонны к импульсивным решениям, могут активно использовать эту возможность. Второе — наличие проблем с долгами. Те, кто уже столкнулся с трудностями при погашении кредитов, могут увидеть в этом инструмент защиты от дальнейшего ухудшения своего финансового положения», — пояснила она.

На уровень востребованности этой меры повлияет также информированность населения, считает эксперт.

К плюсам самозапрета можно отнести защиту от импульсивных решений. Мера помогает избежать спонтанного оформления кредитов, особенно в моменты стресса или эмоциональной нестабильности. Помимо этого, таким образом население сможет иметь контроль над долговой нагрузкой.

«Люди, склонные к чрезмерному заимствованию, смогут ограничить себя и избежать накопления непосильных долгов. Ещё один плюс — психологический комфорт. Осознание того, что возможность взять кредит ограничена, может снизить уровень стресса и помочь сосредоточиться на планировании бюджета», — комментирует Юлия Стародумова.

И, конечно же, из-за чего многие и рассматривают установку запрета — защита от мошенников. Мера поможет снизить вероятность того, что на ваше имя возьмут кредит без вашего ведома.

К минусам можно отнести ограничение финансовой гибкости. В случае экстренной ситуации (например, срочное лечение или ремонт) человек может оказаться без доступа к кредитным средствам. Кроме этого, есть и административные сложности. Если человек передумает и захочет снять запрет, процесс может быть небыстрым и требовать дополнительных усилий, считает Стародумова.

«Самозапрет на кредиты — это полезный инструмент для определенных групп людей, особенно для тех, кто осознает свои слабости в управлении финансами. Однако важно, чтобы такая мера сопровождалась повышением финансовой грамотности и доступом к альтернативным способам решения финансовых проблем. Для широкой аудитории это может быть не столь востребованным, но для целевых групп — это важный шаг к финансовой стабильности», — резюмирует она.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.