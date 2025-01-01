Мужчины Перми чаще поздравляют с 8 Марта своих мам Подарки вторым половинкам дарят 65% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Больше половины мужчин Перми — 63% — считают Международный женский день важным праздником. Из них 41% всегда поздравляет своих близких, 21% — иногда. Ежегодно дарят подарки на 8 Марта 70% мужчин старше 56 лет. Такие данные приводят аналитики «Авито».

Между тем, только 57% женщин считают этот день важным, ежегодно же его отмечают только 27%. Популярнее всего праздник оказался у девушек в возрасте от 18 до 24 лёт его отмечают 38% опрошенных.

Наибольшее количество мужчин предпочитает в этот день поздравлять своих мам (82%), а не вторых половинок (65%). Подарки дочерям дарят 39% опрошенных, сестрам — 22%, бабушкам — 14%. Коллег поздравляют 6% респондентов.

Провести праздник с семьёй планируют 70% женщин. 15% посвятят этот день уборке и приготовлению еды, 14% — празднованию с коллегами и друзьями, 12% — отдыху и хобби. 25% девушек в возрасте от 18 до 24 лет сообщили, что 8 Марта будут заниматься приятными делами и саморазвитием. И ещё 5% запланировали свидание со своими вторыми половинками.

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