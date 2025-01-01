В Прикамье увеличилось число обращений с холодовой аллергией Врач даёт советы по профилактике недуга Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сообщение о вспышке в Пермском крае холодовой аллергии, также известной как холодовая крапивница, perm.aif.ru прокомментировала врач аллерголог-иммунолог, заведующая отделением диагностики и реабилитации клиники лечения кашля и аллергии Елена Антонова.

Эксперт пояснила, что число обращений увеличилось в последние две-три недели, когда снизилась температура воздуха, ранее зима была достаточно тёплой. Обычными симптомами заболевания являются волдыри, краснота и отёк, сопровождаемые чувством жжения и зудом. Более тяжёлой реакцией организма может стать ангиоотёк. А в некоторых случаях недуг может стать угрозой для жизни.

Чтобы избежать его, необходимо соблюдать достаточно простые правила: одеваться по погоде, не стоять против ветра, беречь в холодную погоду открытые участки тела и не забывать про шапки, варежки и перчатки.

«За 15-30 минут до выхода из дома наносите жирный (с пометкой «колд») крем для защиты кожи. После возвращения используйте уходовые средства для восстановления её барьерной функции», — объяснила врач.

Также стоит исключить купание в холодной воде, пользоваться зонтом во время дождя, вытираться насухо после душа, не посещать баню, не употреблять мороженое и напитки со льдом.

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