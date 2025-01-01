«Парма» в домашнем матче победила БК «Автодор» Встреча закончилась со счётом 79:73 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» на домашнем паркете выиграл у Автодора» из Саратова со счётом 79:73, прервав серию поражений.

«Очень эмоциональная игра и важная победа! Браво, шестой игрок, браво, команда!», — отметил пермский клуб в своих соцсетях.

Самыми результативными игроками стали Ройс Хэмм — 20 очков, 12 подборов, Гарретт Нэвелс — 16 очков, 9 подборов, 7 передач, Александр Захаров — 17 очков и 6 подборов, Александр Шашков — 11 очков и 3 подбора.

Следующую игру «Парма» проведёт на выезде 8 марта. Пермские баскетболисты встретятся с БК «УНИКС» в Казани.

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