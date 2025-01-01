Выжившая в страшном ДТП пермячка осваивает печать глазами У Алисы Петуниной появилась возможность переводить свои мысли в текст с помощью специального гаджета Поделиться Твитнуть

Фото: фонд "Дедморозим"

Многим пермякам знакома история Алисы Петуниной из Перми, которая выжила в серьёзной аварии в детстве. Сейчас Алисе уже 19 лет. Она интересуется тем же, что и её сверстницы: любит читать, готовить и путешествовать, но делать это без посторонней помощи не может. Даже написать сообщение вручную ей не под силу. Но благодаря «Дедморозим» у девушки появился шанс на личное пространство.

Как ранее писал «Новый компаньон», осенью 2008 года, года Алисе было всего два года, она и её папа попали в аварию. Ребёнок получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Более чем за три года упорных тренировок девочка научилась самостоятельно дышать до восьми часов в сутки, держать и поворачивать голову, шевелить плечами. Её родители искали врачей, которые смогут облегчить состояние дочери.

Помочь Алисе вызвались австрийские врачи. Клиника в Вене предложила лечение, стоимость которого в пересчёте на рубли составляла 10 млн. После осмотра девочки они заключили: в результате специализированного лечения в их клинике у неё должно полностью восстановиться дыхание, а функции опорно-двигательного аппарата улучшатся. Собрать необходимую сумму помогли неравнодушные люди и команда «Дедморозим». Так Алиса начала дышать самостоятельно и вернулась домой.

Когда Алиса после лечения вернулась в Пермь, жизнь девочки заиграла новыми красками. Она стала учиться и выходить за пределы четырёх стен: посещать кино, театры, спортивные матчи. В этих деле не обошлось без помощников: конспекты в тетрадь ей записывали учителя или родные. А недавно у девочки появилось устройство, которое позволяет печатать текст глазами.

«Общаться через родителей — это не совсем то, чего хочется в 19 лет. А хочется заводить новые знакомства, переписываться в соцсетях, но чтобы не мама с папой печатали сообщения. И теперь у Алисы есть возможность преобразовывать свои мысли в текст. Она уже что-то записывает. Мы понимаем, что это её личное пространство, и не лезем туда», — рассказал папа Алисы Денис.

Фото: фонд "Дедморозим"

Сейчас Алиса печатает интересные мысли, которые хочет сохранить. Среди них — самые разные воспоминания и наблюдения. Например, рассказ про любимого певца. Пока не всё получается с первого раза, ведь девушке приходится не только осваивать новый гаджет, но и повторять правила русского языка. Однако у Алисы есть и серьёзная мотивация — это желание найти новых друзей.

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