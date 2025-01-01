Продажи съедобных букетов в Перми выросли втрое На 19% увеличились также продажи хендмейд-аксессуаров для женщин Поделиться Твитнуть

В феврале продажи подарков в Перми выросли на 10%. Такие данные в преддверии Международного женского дня приводят аналитики «Авито».

Одним из хитов является клубника в шоколаде. По сравнению с февралём прошлого года продажи этого десерта увеличились на 76%. Также пользуются популярностью съедобные букеты. За последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2,5 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года. На 50% чаще покупали букеты из живых цветов и растения в горшочках.

Также на 17% увеличились продажи аксессуаров, сделанных вручную, таких как ремни, брелоки, обвесы (по сравнению с февралём 2024 года). Шкатулки, сделанные вручную, приобрели на 54% больше, хендмейд-свечи показали рост в 75%.

Среди технологичных товаров в топе подарков к гендерным праздникам оказались планшеты и электронные книги (+12%), видеоигры (+8%), «мыльницы», «зеркалки» и ретро-фотоаппараты (+5%).

По словам руководителя бизнес-направления Lifestyle в «Авито» Никиты Шашкевича, также в тройку лидеров продаж перед праздником вошли товары для хобби, доля которых на распродаже составила 12%, а покупки для красоты и здоровья заняли 7%

На 10% чаще в феврале покупали женские сумки, на 11% — различную бижутерию. По сравнению с февралём прошлого года продажи наборов косметики выросли на 22%, парфюмерии — на 9%.

Также пользователи стали чаще заказывать цветы — продажи букетов за последний месяц выросли на 51% в сравнении с январем 2025 года. Растения в горшке становятся популярной альтернативой срезанным цветам — их в феврале выбирали на 50% чаще, чем месяцем ранее.

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