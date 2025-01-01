В Пермском крае жительница Березников отсудила более 380 тысяч за испорченный отдых В прошлом году она отправилась в Абхазию, но её поездка обернулась кошмаром Поделиться Твитнуть

Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, в Березниках городской суд вынес решение по иску местной жительницы, которая потребовала от турагента возместить ей расходы за неудачный отпуск.

Ещё летом 2024 года женщина приобрела в турфирме путёвку в Абхазию на двоих на сумму 84 тыс. руб. Договор о реализации туристического продукта подразумевал услуги не только по перевозке к месту отдыха и обратно, но и проживание в отеле и оплату агентского договора между турагентом в лице индивидуального предпринимателя и туроператора.

При заселении в отель в Абхазии выяснилось: номера не были забронированы, хотя оплачены. В связи с этим туристке из Прикамья пришлось связываться с турфирмой и решать вопрос с размещением в другой гостинице. Однако самые неприятные «сюрпризы» была в конце отпуска, когда туристка не смогла вылететь домой в назначенную дату. Выяснилось, что нет обратного билета. В итоге женщине пришлось оплачивать не только расходы на дорогу, но и дополнительные дни проживания в отеле, оформлять на работе отпуск без сохранения заработной платы.

Итогом всей истории стало то, что Березниковский городской суд взыскал с турагента более 380 тыс. руб. В эту сумму вошли деньги, уплаченные по договору реализации турпродукта (34 103 руб.), убытки (93 841 руб.), неустойка (84 тыс.руб.), компенсация морального вреда (20 тыс. руб.), штраф (115 972 руб.) и расходы по оплате юридических услуг (34 тыс. руб.).

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